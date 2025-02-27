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В Эстонии напомнили, в чьих руках находятся замороженные активы России

Глава МИД Эстонии Цахкна: замороженные активы РФ находятся в руках ЕС, а не США
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Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна напомнил, что замороженные активы России находятся в руках Европейского союза, а не США. Об этом он сказал в интервью RND.

По его словам, Россия хочет вернуть €200 млрд замороженных активов и положить конец антироссийским санкциям.

«И то, и другое находится в наших руках, а не в руках американцев», — заявил Цахкна.

Дипломат добавил, что если Украина и Европа объединятся, то Соединенным Штатам придется согласиться с мнением Брюсселя за столом переговоров.

В этом же интервью Цахкна призвал Европу использовать все свое влияние для давления на Россию, чтобы не допустить сильной позиции Москвы на потенциальных переговорах.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский усомнился, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами могут «что-то изменить», но призвал Европу не быть пассивным наблюдателем в вопросах собственной безопасности.

Ранее в Европе призвали потратить замороженные активы России на оружие для Украины.

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