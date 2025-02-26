Маск рассказал об угрозах в свой адрес

Предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск признался, что получает угрозы в свой адрес из-за проводимой работы по сокращению госрасходов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что если работа по сокращению государственных расходов не будет проводиться, то страна де-факто станет банкротом.

«Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз», — отметил Маск.

Предприниматель добавил, что правительство США планирует сохранить все необходимые рабочие места и сотрудников, которые хорошо трудятся.

Накануне работники налогового управления США составили язвительный ответ на требование Маска к чиновникам предоставить отчет о достижениях за неделю. Они отправили ему документ, где в числе прочих был пункт «боролись с бредом, который вы начали».

До этого The New York Times сообщил, что руководители ряда федеральных ведомств приказали своим подчиненным и вовсе проигнорировать требование главы DOGE об отчете. В числе тех, кто решил ничего не отвечать Маску, оказались руководитель Пентагона и директор Федерального бюро расследований Кэш Патель. Как написало издание, это «противостояние» покажет, насколько «далеко простирается власть Маска».

Ранее Маск выявил нарушения в бюджете США на миллиарды долларов.