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Пушилин уволил главу Минтруда ДНР за несоблюдение сроков выплаты пособий

Пушилин уволил главу Минтруда ДНР Стрельченко из-за задержки выплаты пособий
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Пресс-служба Дениса Пушилина

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что уволил министра труда и социальной политики ДНР Дениса Стрельченко в связи с несоблюдением сроков выплаты пособий жителям.

«У этого решения две основных причины. Во-первых, есть замечания у контрольных органов. Но вторая, более важная причина — есть задержки по выплатам соцпособий жителям республики. Это недопустимо», — написал он.

Пушилин подчеркнул, что с налаживанием мирной жизни в республике чиновники обязаны работать в новом ритме, не откладывая первоочередные задачи. Он отметил, что там, где чиновники должны помогать людям, нужно обязательно это делать.

«Это очень простая, но важная мысль, которую я рекомендую запомнить всем министрам и главам муниципалитетов», — заключил глава региона.

До этого Пушилин сообщил, что российские военнослужащие продвигаются по всей линии фронта, есть успехи на Курахово-Новоселовском направлении.

Ранее российские разведчики взяли ставший «костью в горле» бункер ВСУ у Белогоровки.

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