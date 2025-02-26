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В Великобритании заявили о «величайшем подарке» России от США

Sky News: сокращение участия США в НАТО станет величайшим подарком для России
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Сокращение участия Соединенных Штатов в НАТО окажется «величайшим подарком для России». Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«США предлагают России соблазнительную перспективу, что «трансатлантическое измерение» НАТО может быть в военном отношении завершено», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что такое развитие событий подразумевает неучастие Вашингтона в случае, если «европейцы в будущем начнут воевать с Россией». США, сообщает Sky News, «останутся в стороне».

«Такая перспектива — величайший подарок, который Вашингтон когда-либо мог сделать Москве», — подытоживается в материале.

До этого научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила заявлял, что США могут заставить Финляндию и Швецию покинуть НАТО ради РФ.

Лассила напомнил, что перед началом конфликта на Украине Россия требовала от НАТО гарантий безопасности в виде отказа от дальнейшего расширения альянса, а также вывода вооружений и баз НАТО из стран, которые вошли в состав организации после 1997 года, то есть Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Албании, Болгарии,Северной Македонии, Румынии, Словакии и Словении и Черногории.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что необходима «железобетонная» договоренность о невступлении Украины в НАТО.

Ранее в Германии сообщили, что США собираются вывести войска из Европы.

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