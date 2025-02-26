Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским силам на Украине

Министр Ломбар: Париж ожидает, что США окажут поддержку силам Европы на Украине
close
Jeremias Gonzalez/AP

Франция ожидает, что Соединенные Штаты окажут поддержку силам Европы, которые могут быть отправлены на Украину в качестве миротворческого контингента. Об этом заявил французский министр экономики и финансов Ломбар в интервью агентству Bloomberg.

«Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США», — подчеркнул он.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине не подразумевает отправку военных сил США или помощь в случае боевых действий.

При этом британский журнал The Economist отмечал, что Франция и Великобритания планируют развернуть свои военные контингенты на Украине не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры.

Ранее бывший генсек НАТО призвал Европу смириться с собственным одиночеством.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами