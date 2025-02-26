Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским силам на Украине

Франция ожидает, что Соединенные Штаты окажут поддержку силам Европы, которые могут быть отправлены на Украину в качестве миротворческого контингента. Об этом заявил французский министр экономики и финансов Ломбар в интервью агентству Bloomberg.

«Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США», — подчеркнул он.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине не подразумевает отправку военных сил США или помощь в случае боевых действий.

При этом британский журнал The Economist отмечал, что Франция и Великобритания планируют развернуть свои военные контингенты на Украине не на линии боевого соприкосновения, а в городах, портах, украинских атомных электростанциях и других объектах инфраструктуры.

Ранее бывший генсек НАТО призвал Европу смириться с собственным одиночеством.