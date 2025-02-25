В США заявили, что стороны соглашения по Украине останутся «немного несчастными»

Белый дом: хорошая сделка по Украине оставит стороны немного несчастными

Успешное урегулирование украинского конфликта потребует компромиссов, которые могут оставить обе стороны «немного несчастными». Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт на брифинге, передает РИА Новости.

«Президент умеет заключать сделки. Для этого нужны обе стороны за столом. В хорошем соглашении все участники уходят с чувством, что поступились чем-то важным», — пояснила Левитт.

25 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не обсуждал с Россией условия завершения конфликта на Украине.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в конце этой недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях. Замминистра уточнил, что встреча состоится на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее кандидат на пост замглавы Пентагона призвал избегать обвинений в адрес РФ по Украине.