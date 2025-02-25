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Госсекретарь США раскрыл темы обсуждения с РФ в случае урегулирования на Украине

Рубио: США хотят обсудить с РФ замороженные активы и затронутые компании
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Nathan Howard/Reuters

США в случае окончания конфликта на Украине планируют обсудить с Россией ее замороженные активы и затронутые решением американские компании. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью изданию Breitbart.

«Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь отметил, что в настоящее время говорить о подобных планах преждевременно. По его словам, сперва нужно урегулировать конфликт на Украине.

Несколькими часами ранее Рубио заявил, что Вашингтон не обсуждал с Москвой условия урегулирования ситуации на Украине. По его словам, Киеву следует задать вопрос об условиях завершения конфликта, поскольку его невозможно будет остановить, «если обе стороны не согласятся на это».

23 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в конце этой недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях. Замминистра уточнил, что встреча состоится на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

Ранее в Совфеде понадеялись на взаимовыгодное сотрудничество с США.

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