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В постпредстве РФ призвали США не допустить обострения конфликта в Газе

Небензя: РФ рассчитывает на последовательность США в вопросе конфликта в Газе
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РИА «Новости»

Россия призывает США не допустить обострения конфликта в Газе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Нам ни в коем случае нельзя пустить ситуацию на самотек и позволить «партии войны» с обеих сторон палестино-израильского противостояния ее обострить. Рассчитываем в этом контексте и на последовательность линии новой американской администрации, вмешательство которой на финальном этапе и позволило добиться результата», — сказал дипломат.

Небензя добавил, что в настоящее время нельзя допустить провокаций со стороны всех участников конфликта, из-за которых мирный процесс может быть сорван.

18 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поддержка Соединенных Штатов поможет еврейскому государству достигнуть целей в секторе Газа. Глава израильского кабмина отметил, что под этими целями подразумевает освобождение заложников и разгром палестинского движения ХАМАС.

Ранее госсекретарь США призвал искоренить ХАМАС ради мира в секторе Газа.

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