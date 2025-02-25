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Венгрия хочет исключить восемь граждан РФ из санкционного списка

Reuters: Венгрия хочет исключить восемь физлиц из санкционного списка по РФ
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Global Look Press

Венгрия намерена добиться исключения восьми российских граждан из санкционного списка Евросоюза. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Страна также хочет получить от государств ЕС свежие гарантии по переговорам о транзите газа через Украину в Европу, прежде чем дать согласие на продление ограничений в отношении РФ.

Источники издания не стали называть имена людей, которых хотят исключить из санкционного списка. Венгерское председательство от комментариев по данной теме тоже отказалось.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии не согласятся на поспешное продление санкций в отношении России в ходе встречи министров иностранных дел Евросоюза.

В своем обращении он также отметил, что государство не согласится выделять десятки миллиардов евро на поставки оружия для Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что внешнее санкционное давление стало катализатором развития российской науки и бизнеса.

Ранее Венгрия заблокировала санкции ЕС против 27 физических лиц и организаций в РФ.

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