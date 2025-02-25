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Мерца утвердили на пост председателя фракции ХДС/ХСС в парламенте Германии

DPA: Мерц возглавил фракцию ХДС/ХСС в парламенте Германии
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Thilo Schmuelgen/Reuters

Одержавший победу на выборах кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц возглавил фракцию ХДС/ХСС в бундестаге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные DPA.

Кандидатуру Мерца на учредительном собрании фракции поддержал 201 депутат (98%), четверо проголосовали против, отметило агентство.

23 февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ноябре 2024 года Мерц заявил, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост канцлера ФРГ. При этом политик сообщил, что может выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Позже Мерц уточнил, что никогда не ставил ультиматума Путину, и отверг критику со стороны Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы.

Ранее в Германии ужаснулись намерениям победившего на выборах Мерца.

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