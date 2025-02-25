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Зеленский провел переговоры с премьером Бельгии

Зеленский обсудил с премьером Бельгии де Вевером использование активов РФ
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Francois Lenoir/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, в ходе которых они обсудили использование замороженных российских активов. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе переговоров Зеленский поздравил де Вевера с недавним назначением. Также президент Украины поблагодарил Бельгию за продолжение оказания помощи его стране.

«Глобальная ситуация требует скоординированных действий и быстрого реагирования. Мы искренне ценим, что Бельгия разделяет позицию Украины: важно обеспечить общий европейский ответ на вызовы, которые создает Россия», — написал Зеленский.

18 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с Зеленским. В ходе встречи политики рассмотрели все аспекты отношений стратегического партнерства стран и шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между государствами.

По информации телеканала СNN Türk, встреча в резиденции президента Турции длилась около трех часов. Затем Зеленский прибыл в аэропорт и вылетел из Турции. В аэропорту украинскую делегацию провожал турецкий министр торговли Омер Болат.

Ранее в Турции прошли переговоры Эрдогана и Лаврова.

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