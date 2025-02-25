Израиль объяснил отказ голосовать за антироссийскую резолюцию ООН

МИД Израиля: страна поддерживает усилия США по разрешению конфликта на Украине

Израиль проголосовал против антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине, объяснив это необходимостью поддержать дипломатические усилия США по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил РИА Новости представитель МИД Израиля.

«Израиль считает важным поддержать американские усилия, направленные на достижение прогресса в прекращении войны и разрешении конфликта мирным путем», — пояснил дипломат, отвечая на вопрос о причинах отказа от одобрения документа.

24 февраля в Генассамблее ООН состоялось голосование по двум резолюциям по Украине — украинско-европейской и американской. Обе были приняты.

Совет Безопасности международной организации также рассмотрел американскую резолюцию. Документ был принят в изначальной редакции, при этом СБ отклонил как антироссийские поправки европейских стран, так и предложения России, направленные на уточнение оценки причин конфликта.

Корреспондент американского портала Axios Барак Равид назвал имена соавторов предложенного США проекта нейтральной резолюции по Украине. Согласно сообщению журналиста, соавторами документа стали представители таких стран, как Израиль, Венгрия, Грузия и Северная Македония.

Ранее в МИД РФ прокомментировали резолюцию ООН по Украине.