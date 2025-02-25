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В Иране уведомили Лаврова о ходе переговоров с «евротройкой»

Глава МИД Ирана Арагчи проинформировал Лаврова о ходе переговоров с евротройкой
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Глава министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Арагчи сообщил, что поделился с российским коллегой Сергеем Лавровым результатом переговоров Тегерана с «евротройкой» (Великобритания, Германия и Франция — прим. ред.) по вопросу снятия санкций. Его слова приводит ТАСС.

«О всех вопросах, которые поднимались во время переговоров с тремя европейскими странами, я поговорил с господином Лавровым и объяснил всю ситуацию», — заявил он.

До этого стало известно, что Лавров прибыл в Тегеран с рабочим визитом.

По данным МИД РФ, представители стран в ходе встречи обсудят двустороннюю повестку дня отношений между Россией и Ираном, дальнейшее наращивание торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых ирано-российских проектах в областях энергетики и транспорта.

Также министры обменяются мнениями по международным вопросам, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, ситуацию на Ближнем Востоке, каспийскую проблематику и моменты вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее сообщалось, что Россия ждет от Ирана решения по совместному проекту.

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