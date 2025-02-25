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Окружение министра финансов США обвинило Зеленского в распространении фейков

DM: в окружении главы минфина США обвинили Зеленского в распространении фейков
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Valentyn Ogirenko/Reuters

В окружении министра финансов США Скотта Бессента обвинили приближенных украинского лидера Владимира Зеленского в распространении неверной информации относительно их разговора в рамках визита американского чиновника в Киев для обсуждения сделки по ресурсам. Об этом со ссылкой на источники пишет британское издание Daily Mail.

«Источники, близкие к министру финансов Скотту Бессенту, опровергли утверждения о том, что он «дрожал» после недавней встречи с президентом Владимиром Зеленским, назвав это: фейковой новостью», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает британское издание, газета Financial Times ранее писала, что Бессент был якобы «явно взволнован» после встречи с президентом Украины и что «у него дрожали руки».

Источники из окружения американского министра назвали в беседе с Daily Mail такие утверждения фейком, который был распространен «командой Зеленского».

Отмечается, что, по сведениям собеседников издания, на переговорах Зеленского с Бессентом о заключении сделки Киева и Вашингтона по редкоземельным ресурсам «в зале царила напряженность и разочарование», однако министр финансов США «не дрожал» после обсуждения соглашения с украинским лидером.

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости проведения дополнительной оценки запасов редкоземельных металлов на территории Украины.

Путин подчеркнул необходимость всесторонней оценки запасов редкоземельных металлов на Украине, включая анализ их объемов, качества и экономической ценности. Он отметил, что хотя эта задача не является приоритетной для России, внутреннее производство редкоземельных металлов — критически важно для развития современной экономики России, и в этом направлении необходимо усилить работу.

24 февраля вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина и Соединенные Штаты находятся на завершающей стадии переговоров по минеральной сделке.

Ранее в Кремле заверили, что новые территории России никто не распродаст.

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