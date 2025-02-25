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Рогов назвал позорной резолюцию Генассамблеи ООН по Украине

Рогов: резолюция ГА ООН по Украине позорна и направлена на разжигание конфликта
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Shutterstock

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине является позорным документом, нацеленным на разжигание и дальнейшее провоцирование конфликта. Об этом РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что на площадках Всемирной организации продолжают плодить позорные резолюции, которые не отвечают изначальным принципам создания ООН. Рогов отметил, что вместо поиска путей мира, принятая ГА ООН резолюция направлена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве.

Общественник обратил внимание, что Соединенные Штаты впервые за долгие годы не поддержали украинский проект резолюции, предложив вместо этого свой нейтральный вариант, в котором отсутствует привычная и оголтелая русофобия.

24 февраля Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Резолюцию поддержали 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались.

Ранее США призвали отозвать антироссийский проект резолюции в ООН.

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