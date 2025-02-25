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Делегация Северной Кореи прибыла в Москву

ЦТАК: делегация Трудовой партии Кореи прибыла в Москву
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Виталий Аньков/РИА Новости

Делегация Трудовой партии Кореи (ТПК) во главе с членом политбюро ЦК партии Ли Хи Ёном 24 февраля прибыла в Москву. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации отмечается, что в аэропорту делегацию встретили посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль и заместитель председателя комиссии генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов, а также сотрудники посольства КНДР и представители руководства «ЕР».

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу 4 декабря после обмена грамотами между заместителями глав МИД двух государств в Москве. Документ отвечает целям построения нового справедливого многополярного мира, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Ким Чен Ын заявил Белоусову, что Северная Корея всегда будет на стороне России.

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