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Трамп признал сложность возврата Украине утраченных территорий

Трамп назвал непростой задачей перспективу возвращения Украине территорий
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановление контроля Киева над территориями, утраченными в ходе конфликта, представляет собой «сложную миссию». Об этом он сообщил журналистам после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме, передает Reuters.

Трамп отметил, что ему часто задают вопрос о возможности содействия США в возврате этих регионов под управление Украины.

«Мне говорят: «Сможете ли вы помочь им вернуть земли?» Я отвечаю: «Возможно, часть из них, но это нелегко сделать», — пояснил американский лидер.

Также Трамп допустил, что конфликт на Украине может быть урегулирован в ближайшие недели.

19 февраля помощник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц допустил сохранение за РФ занятых в ходе СВО территорий.

В этот же день президент РФ Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс». В ходе своего визита он пообщался с журналистами, которым рассказал о прошедших в Эр-Рияде переговорах РФ и США, успехах российской армии на фронте и готовности сесть за стол переговоров с Украиной. О чем еще говорил глава государства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о заинтересованности США в российских ресурсах.

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