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Трамп назвал примерные сроки урегулирования конфликта на Украине

Трамп: конфликт на Украине можно урегулировать в течение нескольких недель

Конфликт на Украине может быть урегулирован в ближайшие недели. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Я думаю, этого можно достичь в течение нескольких недель», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Он отметил, что соглашение между Вашингтоном и Киевом по полезным ископаемым «приближается к финальному этапу». По словам американского лидера, эта сделка позволит США получить обратно вложенные в Украину деньги.

На днях Трамп в эфире Fox News назвал своего предшественника Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, а не Россию, виновниками начала вооруженного конфликта. По словам республиканца, аргументы Байдена и Зеленского против России были в корне неконструктивными и «неправильными», и российское руководство можно было «легко отговорить» от начала специальной военной операции.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Ранее генерал ВС РФ предупредил о возможных рисках после окончания СВО.

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