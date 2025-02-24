В Швейцарии оценили диалог между Россией и США

Диалог между Россией и США является хорошим делом, но Украина должна принимать участие в переговорном процессе. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Швейцарии.

«Для Швейцарии очевидно, что всеобъемлющий, прочный и справедливый мир на Украине должен быть основан на Уставе ООН. Более того, справедливый и прочный мир возможен только в том случае, если Украина также будет присутствовать за столом переговоров», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что Швейцария регулярно следит за текущими событиями и поддерживает связь со всеми партнерами. Также страна готова при необходимости предложить свои услуги, подчеркнули в МИД.

16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор между российским и американским лидерами стал «мощным сигналом» того, что стороны будут решать проблемы посредством диалога.

Ранее Мерц высказался против заключения Россией и США сделки по Украине «в обход других».