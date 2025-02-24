Польский министр осудил сюжет ТВ о долгом ожидании Дуды перед встречей с Трампом

Польский министр по делам Евросоюза Адам Шлапка назвал возмутительным сюжет телеканала Republika, в котором показали, как президент Польши Анджей Дуда около часа ждал встречи с главой США Дональдом Трампом, которая продлилась всего около 10 минут. Об этом Шлапка рассказал телеканалу TVP Info.

«То, что сделали люди в ТВ Republika, я считаю возмутительным. Они очень навредили президенту», — сказал Шлапка.

Он отметил, что даже короткий визит имеет свою ценность, поскольку важен каждый контакт.

Президент Польши Анджей Дуда провел свыше часа в ожидании запланированной встречи с Трампом в Вашингтоне. Переговоры должны были начаться 22 февраля в 13:30 по местному времени (19:30 по Варшаве) и длиться час, после чего американский лидер должен был выступить на консервативной конференции CPAC.

Дуда прибыл на место вовремя, однако Трамп задержался. В результате встреча стартовала лишь через час, а ее продолжительность сократилась до нескольких минут. После краткого общения польский лидер занял место в первом ряду во время выступления Трампа на CPAC, где тот назвал его «фантастическим человеком и великим другом».

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер.

Ранее в Совфеде оценили переговоры Дуды и Трампа.