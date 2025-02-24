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В Германии хотят оспорить результаты парламентских выборов

Вагенкнехт заявила, что ее партия может оспорить результаты выборов
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Global Look Press

Партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость» может оспорить результаты прошедших досрочных парламентских выборов в Бундестаг (парламент ФРГ). Об этом заявила лидер партии Сара Вагенкнехт, передает ТАСС.

По ее словам, только малая часть немцев, которые живут за границей, смогла принять участие в голосовании.

«Если партия выбывает из Бундестага из-за того, что ей не хватает 13,4 тыс. голосов и соответствующее количество людей не смогли принять участие в выборах <...>, возникает вопрос о юридической силе результатов выборов», — сказала Вагенкнехт.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Явка на досрочных парламентских выборах в Германии стала рекордной с 1990 года, когда произошло объединение ФРГ и ГДР.

Ранее Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой.

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