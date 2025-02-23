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Зеленский допустил обмен Курской области на другие территории

Зеленский: Курскую область можно будет обменять на территории Украины

Часть Курской области, которую контролируют  Вооруженные силы  Украины  (ВСУ), можно будет обменять на другие территории, заявил президент республики Владимир Зеленский. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Когда будет поднят вопрос о территориальной ценности, то контроль над частью Курской области поможет украинской стороне, подчеркнул Зеленский.

Президент республики не уточнил, на какие именно территории можно было бы обменять часть российского региона.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что к словам украинского лидера Владимира Зеленского об обмене территориями невозможно относиться серьезно.

11 февраля Зеленский дал интервью для газеты The Guardian, в ходе которого сообщил о планах обменять оккупированные ВСУ территории Курской области на земли, взятые под контроль российскими войсками. При этом он подчеркнул, что Киев пока не определился, какие именно территории потребует от Москвы.

Ранее в парламенте республики Крым прокомментировали высказывание украинского лидера об обмене землями.

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