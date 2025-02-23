Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава минфина США назвал сделку с Украиной гарантиями экономической безопасности

Бессент: возможная сделка Вашингтона и Киева не включает военных гарантий
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Планируемая сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам не содержит военных гарантий для Киева, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Об этом сообщает Fox News.

Бессент ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет сделку.

По словам министра, соглашения Вашингтона и Киева подразумевают гарантии активных инвестиций Соединенных Штатов в экономическое будущее Украины. Бессент заключил, что он называет это «гарантиями экономической безопасности».

Накануне стало известно, что в США подготовили более жесткий проект соглашения с Украиной по недрам. По данным The New York Times, он предусматривает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также поступлений от портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной. Украина должна будет делать взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов. Также в проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России.

Позже сообщалось, что Украина предложила США уменьшить в пять раз фонд по полезным ископаемым — до $100 млрд.

Ранее в США заявили, что сделка по ископаемым направлена против коррупции на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами