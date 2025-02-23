Глава минфина США назвал сделку с Украиной гарантиями экономической безопасности

Планируемая сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам не содержит военных гарантий для Киева, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Об этом сообщает Fox News.

Бессент ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет сделку.

По словам министра, соглашения Вашингтона и Киева подразумевают гарантии активных инвестиций Соединенных Штатов в экономическое будущее Украины. Бессент заключил, что он называет это «гарантиями экономической безопасности».

Накануне стало известно, что в США подготовили более жесткий проект соглашения с Украиной по недрам. По данным The New York Times, он предусматривает, что Киев будет передавать половину доходов от добычи природных ресурсов, а также поступлений от портов и другой инфраструктуры в специальный фонд, полностью контролируемый американской стороной. Украина должна будет делать взносы в фонд до тех пор, пока он не достигнет $500 миллиардов. Также в проекте соглашения оговариваются и условия разделения доходов от ресурсов территорий, перешедших под контроль России.

Позже сообщалось, что Украина предложила США уменьшить в пять раз фонд по полезным ископаемым — до $100 млрд.

Ранее в США заявили, что сделка по ископаемым направлена против коррупции на Украине.