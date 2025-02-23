Россия опровергла информацию о запланированной на 25 февраля встрече с США

Рябков опроверг слухи о встрече России и США в Саудовской Аравии 25 февраля

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС опроверг информацию о подготовке переговоров между представителями РФ и США в Эр-Рияде 25 февраля.

«Подтвердить эти данные не могу. Никаких планов по проведению мероприятий в Саудовской Аравии в указанную дату нет», — сказал он.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что в Саудовской Аравии во вторник, 25 февраля, начнутся новые переговоры между США и Россией по урегулированию конфликта на Украине.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран. Комментируя ее итоги, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в МИД РФ назвали два трека в российско-американском диалоге.