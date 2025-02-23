Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия опровергла информацию о запланированной на 25 февраля встрече с США

Рябков опроверг слухи о встрече России и США в Саудовской Аравии 25 февраля
close
MFA Russia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС опроверг информацию о подготовке переговоров между представителями РФ и США в Эр-Рияде 25 февраля.

«Подтвердить эти данные не могу. Никаких планов по проведению мероприятий в Саудовской Аравии в указанную дату нет», — сказал он.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что в Саудовской Аравии во вторник, 25 февраля, начнутся новые переговоры между США и Россией по урегулированию конфликта на Украине.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран. Комментируя ее итоги, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в МИД РФ назвали два трека в российско-американском диалоге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами