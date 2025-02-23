Дуда заявил, что Трамп планирует усилить военный контингент в Польше

Президент Польши Анджей Дуда после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что США не планируют сокращать военное присутствие в республике и рассматривают его усиление. Его слова приводит польское агентство PAP.

«Для меня вывод ясен и очевиден: нет опасений, что американское присутствие в Польше сократится, скорее следует предположить, что оно усилится», — заявил он.

По словам польского лидера, Трамп посоветовал ему «ни о чем не беспокоиться», поскольку республика является одним из самых надежных союзников Соединенных Штатов. Американский лидер в связи с этим подчеркнул военное и экономическое сотрудничество между странами.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский не исключил, что США сократят свой военный контингент в Европе. Такое заявление он сделал после встречи с государственным секретарем США Марко Рубио. По его словам, такие меры связаны с сокращением бюджета Пентагона.

21 февраля кандидат в президенты Польши от находящейся в оппозиции консервативной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что готов к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Евросоюз «слаб и погряз в хаосе» и именно поэтому не участвует в диалоге с Россией.

Ранее в НАТО испугались возможного требования Путина.