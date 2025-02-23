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Дуда напомнил Трампу о военной базе США в Польше

Дуда обсудил с Трампом создание военной базы США «Форт Трамп»
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Kevin Lamarque/Reuters

Польский президент Анджей Дуда заявил в эфире канала Republika, что встретился с американским коллегой Дональдом Трампом на Конференции консервативных политических действий (CPAC) под Вашингтоном.

Дуда рассказал, что они говорили о безопаности, и США готовы усилить свое военное присутствие в Польше.

«Мы разговаривали о нескольких делах, среди прочего о «Форт Трамп» (американской военной базе в республике. — «Газета.Ru»), — уточнил Дуда.

Он добавил, что Трамп назвал Польшу одним из самых надежных союзников США.

Пока военная база «Форт Трамп» — главный нереализованный проект в отношениях администрации Трампа с польским руководством. Поляки обещали профинансировать строительство, выделив $2 млрд, и даже назвать базу в честь президента США. Эта идея была презентована Дудой еще в 2018 году. Необходимость расширенного присутствия американских войск на территории Польши политик объяснял защитой от возможных экспансионистских действий России.

Ранее сообщалось, что Дуда сможет настроить Трампа против России.

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