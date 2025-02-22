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США требуют от Украины 50% доходов от портов и другой инфраструктуры

NYT: США требуют от Украины 50% доходов от портов и другой инфраструктуры
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Tobias SCHWARZ/Reuters

Газета The New York Times написала, что США в рамках новой редакции соглашения с Украиной по полезным ископаемым требуют 50% доходов от портов и другой инфраструктуры.

Также газета отмечает, что в новый проект соглашения включены положения о доходах от территорий, которые в настоящее время находятся под контролем России. Отмечается, что в случае их возвращения Украиной доля поступлений оттуда в фонд составит 66%. Юрисдикцией для разрешения споров назначен суд Нью-Йорка, что вызвало споры в Киеве.

Также сообщается, что проект предусматривает возможность частичного реинвестирования средств в восстановление Украины, он не содержит никаких гарантий военной помощи или безопасности после окончания военных действий, что вызвало обеспокоенность в Киеве.

О том, что новая редакция проекта соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых на порядок жестче, чем первый вариант, сообщало украинское издание NV со ссылкой на источники. По их словам, новую версию проекта Киев получил 21 февраля.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.

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