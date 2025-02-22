Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Британии созвонился с Зеленским перед поездкой в США

Стармер пообещал Зеленскому обсудить суверенитет Украины с Трампом
close
Benjamin Cremel/Pool/AP

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер утром провел третий за последние девять дней телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. О нем сообщает офис британского политика.

«Премьер-министр начал с того, что подтвердил твердую поддержку Великобритании Украине и приверженность делу обеспечения справедливого и прочного мира», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, лидеры согласились, что сейчас важный момент для будущего Украины и безопасности всей Европы. При этом Стармер подчеркнул, что республика должна быть в центре любых переговоров об окончании конфликта, а сохранение ее суверенитета имеет решающее значение. Премьер-министр пообещал продолжить обсуждение этих вопросов с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон на будущей неделе.

14 февраля Стармер заявил Зеленскому, что Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности, дополнительной летальной помощи и суверенном будущем.

Ранее в Британии нашли альтернативу отправке миротворцев на Украину.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами