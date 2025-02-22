Стармер в ходе визита в США объявит о сроках повышения расходов на оборону

Telegraph: Стармер в США объявит о сроках повышения расходов на оборону

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в ходе визита в Вашингтон, который состоится на следующей неделе, планируют объявить сроки повышения оборонных расходов до 2,5% ВВП с 2,3%. Его слова приводит The Telegraph.

«Ожидается, что в ходе поездки сэр Кир Стармер наконец-то объявит дату, к которой Великобритания будет тратить на оборону 2,5% своего ВВП», — говорится в материале.

Отмечается, что скорее всего, 2030 год.

Также сообщается, что Стармер передаст президенту США приглашение от короля Карла III посетить Великобританию с государственным визитом.

До этого сообщалось, что правительство Великобритании планирует 24 февраля объявить о новых санкциях в отношении РФ и военной помощи Украине. Отмечается, что кабинет премьер-министра Кира Стармера намерен сохранить курс на поддержку Украины, несмотря на осложнения отношений между США и Украиной.

Ранее Макрон заявил, что не намерен отправлять войска на Украину.