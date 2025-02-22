Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стармер в ходе визита в США объявит о сроках повышения расходов на оборону

Telegraph: Стармер в США объявит о сроках повышения расходов на оборону
close
Danny Lawson/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен в ходе визита в Вашингтон, который состоится на следующей неделе, планируют объявить сроки повышения оборонных расходов до 2,5% ВВП с 2,3%. Его слова приводит The Telegraph.

«Ожидается, что в ходе поездки сэр Кир Стармер наконец-то объявит дату, к которой Великобритания будет тратить на оборону 2,5% своего ВВП», — говорится в материале.

Отмечается, что скорее всего, 2030 год.

Также сообщается, что Стармер передаст президенту США приглашение от короля Карла III посетить Великобританию с государственным визитом.

До этого сообщалось, что правительство Великобритании планирует 24 февраля объявить о новых санкциях в отношении РФ и военной помощи Украине. Отмечается, что кабинет премьер-министра Кира Стармера намерен сохранить курс на поддержку Украины, несмотря на осложнения отношений между США и Украиной.

Ранее Макрон заявил, что не намерен отправлять войска на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами