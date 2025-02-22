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В Бельгии заявили о готовности послать солдат на Украину после прекращения огня

Минобороны: Бельгия готова послать солдат на Украину после прекращения огня
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Depositphotos

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил порталу Sudinfo, что Брюссель готов вслед за Францией отправить солдат на Украину.

«Когда будет соглашение о прекращении огня, когда будут четкие правила применения миротворцев, когда будет воздушная поддержка, в таких условиях я готов направить бельгийских военных на Украину», — заявил он.

Отмечается, что для этого необходимы гарантии безопасности. При этом он добавил, что невозможно говорить о размещении бельгийских военных, пока нет соглашения о прекращении огня.

20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выступает за мир на Украине и не планирует направлять свои войска на территорию страны «завтра». Однако французский лидер не исключает возможность отправки военных, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с РФ.

Ранее Захарова отреагировала на видео Макрона с перевернутой картой Украины.

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