Зеленский не готов подписать соглашение с США по ресурсам из-за «проблемных вопросов»

Sky News: Зеленский не готов подписать соглашение с США по минералам

Украинский лидер Владимир Зеленский «не готов» подписать соглашение с США по минералам, поскольку Киев видит «ряд проблемных вопросов» в проекте документа. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«По словам украинского источника, Владимир Зеленский не готов принять минеральное соглашение с США, поскольку Украина видит «ряд проблемных вопросов» в проекте соглашения», — говорится в сообщении издания.

По словам источников британского телеканала, соглашение Украины с США по ресурсам «пока не готово к подписанию» и в нынешнем виде проекта «президент не готов его принять».

Sky News напоминает, что со стороны США советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил на этой неделе, что сделка будет достигнута.

21 февраля портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что президент США Дональд Трамп поручил другому министру представить руководству Украины новую сделку по ресурсам, которая направлена на сглаживание ситуации между Киевом и Вашингтоном. По его данным, обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. Источник не раскрыл имя чиновника, который получил поручение Трампа. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

Ранее Трамп пригрозил Украине «проблемами», если она не подпишет соглашение о минералах.