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Илон Маск заявил, что либералы хотят бесконечной «мясорубки» на Украине

Илон Маск: сердобольные либералы хотят продолжения «мясорубки» на Украине
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Люди с либеральными взглядами не имеют эмпатии и не хотят скорейшего завершения украинского конфликта, считает руководитель департамента повышения эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск. Мнением он поделился на своей странице в соцсети X.

«Любой сердобольный либерал, с которым я говорю по поводу Украины, хочет бесконечно продолжать отправлять [солдат] в мясорубку. У них нет плана, который бы гарантировал успех», — высказался миллиардер.

По его мнению, таким образом проявляется «фальшивая эмпатия».

Накануне Маск заявил, что Россия «зашла слишком далеко», начав спецоперацию, но теперь «слишком далеко зашла Украина».

Также предприниматель раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, тот понимает, что проиграет на выборах, поэтому их и не проводит. При этом Маск полагает, что Зеленскому придется провести голосование, чтобы доказать, что он не диктатор.

Ранее Маск обозвал датского астронавта идиотом.

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