Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X назвал украинского президента Владимира Зеленского «киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником».

По его словам, смена риторики американских властей в отношении Зеленского — это не стратегическая неопределенность, а «просто киевский вор, патологический лжец и нахлебник надоел... своими махинациями».

До этого Медведев рассказал о феномене стратегической неопределенности. По его словам, это новый метод решения международных задач, к которому прибегают западные политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что зарубежные политики часто меняют свои позиции по различным вопросам, как делал и Макрон, говоря об отправке войск на Украину.

22 февраля зампред Совбеза РФ заявил, что Украине нужно «упасть в ноги» Соединенным Штатам, объявить о проведении выборов и начать готовиться к капитуляции, это один из путей для киевского режима на фоне нормализации отношений России и США.

Вторым путем, иронично заметил Медведев, для властей Украины может стать «белый порошок из стола» и успокоение, «подружившись с самим собой».

Ранее в США заявили, что с Зеленским «покончено».