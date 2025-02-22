Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал Зеленского «киевским вором»

Медведев назвал Зеленского киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X назвал украинского президента Владимира Зеленского «киевским вором, патологическим лжецом и нахлебником».

По его словам, смена риторики американских властей в отношении Зеленского — это не стратегическая неопределенность, а «просто киевский вор, патологический лжец и нахлебник надоел... своими махинациями».

До этого Медведев рассказал о феномене стратегической неопределенности. По его словам, это новый метод решения международных задач, к которому прибегают западные политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что зарубежные политики часто меняют свои позиции по различным вопросам, как делал и Макрон, говоря об отправке войск на Украину.

22 февраля зампред Совбеза РФ заявил, что Украине нужно «упасть в ноги» Соединенным Штатам, объявить о проведении выборов и начать готовиться к капитуляции, это один из путей для киевского режима на фоне нормализации отношений России и США.

Вторым путем, иронично заметил Медведев, для властей Украины может стать «белый порошок из стола» и успокоение, «подружившись с самим собой».

Ранее в США заявили, что с Зеленским «покончено».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами