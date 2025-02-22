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Медведев считает нужным судить команду Трампа только по реальным делам

Медведев: об администрации Трампа нужно судить только по реальным поступкам
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости/Gerald Herbert/AP

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале порассуждал о том, что в международной политике нередко прибегают к обману, чтобы запутать противника, и отметил, что администрацию президента США Дональда Трампа тоже нужно судить в первую очередь по конкретным действиям.

По словам политика, сейчас на Западе много рассуждают о «стратегической неопределенности», суть которой заключается в том, чтобы ввести оппонента в заблуждение, делая противоречивые заявления. В пример приводят команду Трампа, которая говорит украинским деятелям гадости, а на деле «искренне любит страну 404».

«Вообще говоря, обмануть соперника – полезное дело. И так много раз бывало в истории мировой дипломатии. И, конечно, применительно к администрации Трампа судить тоже нужно только по их реальным делам. Посмотрим, каковы они будут», — подчеркнул Медведев.

До этого Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации на Украине отказались поддержать антироссийский проект резолюции ООН и представили собственный — «Путь к миру», не содержащий обвинений в адрес Москвы.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в МИД РФ рассказали, на какой стадии находится подготовка встречи Путина и Трампа.

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