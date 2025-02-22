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В МИД анонсировали новую встречу между представителями России и США

Рябков: встреча РФ — США на экспертном уровне состоится в течение двух недель
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская и американская стороны проведут встречу на экспертном уровне в течение двух недель, сообщил в беседе с РИА Новости замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель», — рассказал дипломат, уточнив, что место встречи сейчас согласовывают, но уже ясно, что она пройдет в третьей стране.

По словам Рябкова, предметом обсуждения станет вопрос раздражителей в двусторонних отношениях.

18 февраля в Саудовской Аравии прошла встреча представителей РФСША. От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Встреча была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

Ранее в США заявили о неудобном положении Украины из-за переговоров с Россией.

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