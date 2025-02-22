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В Вашингтоне задержали помилованного Трампом участника штурма Капитолия

ТАСС: в Вашингтоне задержали помилованного Трампом лидера ультраправых Таррио
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Stephanie Keith/Reuters

В Вашингтоне задержали за рукоприкладство помилованного президентом США Дональдом Трампом участника штурма Капитолия и лидера ультраправого движения Proud Boys Энтони Таррио. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина нанес телесные повреждения активистке, которая поднесла свой мобильный телефон к его лицу. Инцидент произошел после пресс-конференции, на которой участники Proud Boys объявили о планах подать иск к Минюсту за «политическое преследование». Пострадавшая пыталась помешать проведению этой конференции.

До этого полицейский ликвидировал помилованного Трампом участника штурма Капитолия.

6 января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в Капитолий на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. Штурм привел к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также приостановил совместную сессию конгресса для подсчета голосов выборщиков и оформления победы Джо Байдена.

Около полутора тысяч участников штурма Капитолия были помилованы Трампом после возвращения в Белый дом.

Ранее Лукашенко осудил Маска за жест на инаугурации Трампа.

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