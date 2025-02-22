Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидер Восточного Тимора призвал НАТО не расширяться

Рамуш-Орта: Западу не стоит посягать на безопасность РФ
close
AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта призвал не посягать на безопасность России, а НАТО — не расширяться. Его слова передает РИА Новости.

«Переговоры и соглашения о роспуске Варшавского договора, уход России из Восточной Германии и Восточной Европы. И что они сделали дальше? Не посягайте на сферу безопасности России! Не двигайте (границы. — «Газета.Ru») НАТО! Но НАТО продолжало расширяться», — поделился Рамуш-Орта.

Он указал на важность понимания причин конфликта на Украине и добавил, что спецоперация началась не в одночасье.

До этого газета «Известия» писала, что Восточный Тимор заинтересован в открытии в стране российского дипломатического представительства.

По словам дипломатов, предложение поступило во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Восточного Тимора Бендиту Фрейташем в июле в Лаосе.

Ранее Лавров рассказал об углублении координации РФ и АСЕАН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами