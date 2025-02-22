Лидер Восточного Тимора призвал НАТО не расширяться

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта призвал не посягать на безопасность России, а НАТО — не расширяться. Его слова передает РИА Новости.

«Переговоры и соглашения о роспуске Варшавского договора, уход России из Восточной Германии и Восточной Европы. И что они сделали дальше? Не посягайте на сферу безопасности России! Не двигайте (границы. — «Газета.Ru») НАТО! Но НАТО продолжало расширяться», — поделился Рамуш-Орта.

Он указал на важность понимания причин конфликта на Украине и добавил, что спецоперация началась не в одночасье.

До этого газета «Известия» писала, что Восточный Тимор заинтересован в открытии в стране российского дипломатического представительства.

По словам дипломатов, предложение поступило во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Восточного Тимора Бендиту Фрейташем в июле в Лаосе.

Ранее Лавров рассказал об углублении координации РФ и АСЕАН.