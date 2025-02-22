Россия внесла поправку к резолюции США по конфликту на Украине

Российская Федерация внесла поправку к американскому проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине с призывом «устранения коренных причин» конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Американская сторона изначально предлагала формулировку: «призывает к скорейшему прекращению конфликта и далее призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией». РФ предложила изменение в первом пункте: после слов «призывает к скорейшему прекращению конфликта» добавить фразу «в том числе путем устранения его коренных причин».

До этого сообщалось, что США в новом проекте резолюции ГА ООН не возлагают на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине. Американская сторона, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложила свой, нейтральный документ под названием «Путь к миру». В его тексте говорится, что Генассамблея скорбит о жертвах российско-украинского конфликта, просит о его скорейшем прекращении и призывает к прочному миру между Россией и Украиной.

Соединенные Штаты не применили часто используемые Западом формулировки о «российском вторжении на Украину» и не призвали РФ вывести в одностороннем порядке войска с территории постсоветской республики.

Антироссийский проект резолюции Генассамблеи, подготовленный к 24 февраля 2025 года, трехлетней годовщине начала специальной военной операции (СВО), требует от России «безоговорочно» вывести вооруженные силы с территории Украины. Среди авторов упомянутой резолюции есть Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики.

Ранее Трамп заявил, что не видит вины России в начале СВО.