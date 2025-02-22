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Зеленский выразил надежду на справедливый результат в контексте сделки с США

Зеленский надеется на «справедливый результат» по соглашению с США
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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале, заявил, что надеется на «справедливый результат» по сделке с США по редкоземельным металлам.

По его словам, работа над проектом соглашения продолжается.

«Команды Украины и США работают над проектом соглашения между нашими правительствами. <…> Я надеюсь на результат, на справедливый результат», — отметил Зеленский.

До этого президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты и Украина близки к заключению сделки по редкоземельным металлам.

Трамп в интервью радиостанции Fox News выразил сомнения по поводу наличия у Украины редкоземельных элементов и их оценочной стоимости.

По словам главы Белого дома, украинский президент Владимир Зеленский договорился с американской стороной о редкоземельных элементах и «прочем».

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна нарастить добычу редкоземельных металлов, чтобы улучшить динамику прогресса.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.

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