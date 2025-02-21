Офис Зеленского всю ночь работал над документами сделки по полезным ископаемым

Сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского всю ночь работали над документами сделки по редкоземельным металлам, но не смогли существенно их улучшить. Об этом пишет издание «Общественное» со ссылкой на источники в администрации украинского лидера.

«Команды работали прошлой ночью, до утра. Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых с США улучшили в интересах Украины, — преждевременно», — отмечается в сообщении.

21 февраля портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что президент США Дональд Трамп поручил другому министру представить руководству Украины новую сделку по ресурсам, которая направлена на сглаживание ситуации между Киевом и Вашингтоном. По его данным, обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. Источник не раскрыл имя чиновника, который получил поручение Трампа. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

До этого Трамп предложил Киеву сделку, в рамках которой Украина должна предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по полезным ископаемым, и приехавший в Киев для заключения сделки министр финансов США Скотт Бессент уехал ни с чем.

Ранее в США заявили, что Зеленский вскоре подпишет сделку по ресурсам.