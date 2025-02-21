Трамп назвал поездку главы минфина США в Киев напрасной

Президент США Дональд Трамп назвал недавний визит министра финансов США Скотта Бесента в Киев напрасным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Честно говоря, жаль, что он туда поехал. Это была напрасная поездка», — сказал американский лидер.

Трамп также указал, что украинский президент Владимир Зеленский не очень важен на встречах по мирному урегулированию кризиса на Украине, так как у него нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией.

«Не думаю, что он настолько важен, чтобы присутствовать на встречах», — сказал глава Белого дома о Зеленском.

До этого в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин открыт для мирных переговоров по Украине.

«Мы имеем наши цели, связанные с нацбезопасностью, с нашими нацинтересами, и мы готовы достигать этих целей посредством мирных переговоров», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее на Западе заявили, что Трамп поставил Европе жесткие условия по Украине.