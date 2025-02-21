В МИД заявили о необходимости нарастить динамику контактов РФ и США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков считает необходимым наращивание интенсивности контактов между представителями РФ и США. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

Рябков провел брифинг для послов стран БРИКС в Москве, на котором рассказал о диалоге между российской и американской сторонами.

«Акцентировалась необходимость наращивать динамику контактов между Россией и США по вопросам двустороннего характера, рассмотренным в ходе телефонных бесед последних дней и состоявшихся в Эр-Рияде переговоров», — говорится в заявлении.

В России отметили, что будут поддерживать контакты со странами БРИКС по этой теме. Участники брифинга поддержали усилия по украинскому урегулированию и снятию напряжения между РФ и Штатами.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли неплохо: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее в Кремле заявили о преждевременности заявлений о потеплении отношений США и РФ.