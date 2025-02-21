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Источник в Брюсселе раскрыл отношение ЕС к заявлениям Трампа о Зеленском

Источник в Брюсселе: ЕС не согласен с заявлениями Трампа о Зеленском
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Евросоюз не согласен с заявлениями президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском, но продолжит сотрудничать по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник, пишет РИА Новости.

Представители СМИ спросили, считает ли ЕС США надежным союзником после того, как Трамп назвал Зеленского «диктатором».

«Мы будем сотрудничать со всеми партнерами и союзниками, в том числе, с таким важным, как США. Мы можем быть не согласны с заявлениями, которые делаются в Белом доме, но мы будем смотреть на действия и сотрудничать с ними по достижению справедливого и устойчивого мира», — сказал источник.

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который намерен продолжать военный конфликт в своей стране. Глава Белого дома подчеркнул, что на Украине необходимо провести президентские выборы.

До этого президент России Владимир Путин также заявлял о важности проведения выборов на Украине. Российский лидер подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно только с легитимными представителями власти.

Ранее в Раде назвали конфликт Зеленского и Трампа катастрофой.

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