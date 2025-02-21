Европейская комиссия (ЕК) предложила создать европейский флот судов для ремонта подводных кабелей. Об этом сообщила заместитель главы Еврокомиссии Хенна Вирккунен, передает агентство Reuters.

По ее словам, Европа должна активно сдерживать возможные диверсии в отношении кораблей, а также ремонтировать любые повреждения критической инфраструктуры ЕС.

В Службе внешней разведки (СВР) России заявляли ранее, что спецслужбы Украины при содействии западных кураторов готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций. В ведомстве сообщали, что украинские спецслужбы могут взорвать иностранное судно в акватории Балтики, чтобы обвинить Россию. В СВР считают, что акция подтолкнет НАТО к решению закрыть РФ выход в Балтийское море.

В феврале издание Politico сообщило, что страны Европы ведут закулисные переговоры о масштабных захватах танкеров в Балтийском море, которые везут российскую нефть.

Ранее председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев обвинил Запад в намерении прикрыть для России доступ к Балтике и Черному морю.