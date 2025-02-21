Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕК предложили создать флот судов для ремонта подводных кабелей

Reuters: Еврокомиссия предложила создать флот судов для ремонта подводных кабелей
close
Vismar UK/Shutterstock/FOTODOM

Европейская комиссия (ЕК) предложила создать европейский флот судов для ремонта подводных кабелей. Об этом сообщила заместитель главы Еврокомиссии Хенна Вирккунен, передает агентство Reuters.

По ее словам, Европа должна активно сдерживать возможные диверсии в отношении кораблей, а также ремонтировать любые повреждения критической инфраструктуры ЕС.

В Службе внешней разведки (СВР) России заявляли ранее, что спецслужбы Украины при содействии западных кураторов готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций. В ведомстве сообщали, что украинские спецслужбы могут взорвать иностранное судно в акватории Балтики, чтобы обвинить Россию. В СВР считают, что акция подтолкнет НАТО к решению закрыть РФ выход в Балтийское море.

В феврале издание Politico сообщило, что страны Европы ведут закулисные переговоры о масштабных захватах танкеров в Балтийском море, которые везут российскую нефть.

Ранее председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев обвинил Запад в намерении прикрыть для России доступ к Балтике и Черному морю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами