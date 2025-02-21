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В Раде напомнили, что идея сделки с США о передаче ресурсов принадлежит Зеленскому

Нардеп Гончаренко заявил, что идею о продаже ресурсов США придумал Зеленский
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Global Look Press

Идея сделки о передаче США украинских редкоземельных металлов принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил украинский нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Хочу еще раз подчеркнуть. Идея о редкоземельных металлах и их торговле — принадлежит Владимиру Александровичу Зеленскому», — написал он, отметив, что в США подобных разговоров не было.

По его словам, украинские «гениальные умы придумали идею, что они продадут Дональду Трампу, а он приедет и скажет «окей», но затем стало понятно, что никаких больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у Украины нет. Гончаренко считает неудачной идею украинского лидера, так как изначально страна получала помощь от США «просто так».

«А теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил? И теперь получается, что мы все стали заложниками амбиций одного человека», — заключил депутат Верховной рады.

Накануне портал Axios сообщал, что Белый дом передал Украине переработанное соглашение о полезных ископаемых.

Ранее Украина выдвинула свое условие для подписания соглашения по ресурсам с США.

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