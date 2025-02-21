Финский экс-министр заявил, что Трамп может «бросить страну под автобус»

Дипломат Туомиоя: Финляндия не может полагаться на гарантии НАТО из-за Трампа

Финляндия не может полагаться на гарантии безопасности НАТО из-за недавних комментариев президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделал экс-глава МИД страны Эркки Туомиоя в интервью Yle.

«Совершенно очевидно, что Трамп не станет подвергать риску какие-либо американские интересы ради Финляндии или любой другой страны. Финляндия не может рассчитывать на отправку американских войск для защиты, если кто-то попытается сюда прийти», — сказал Туомиоя.

По его словам, Трамп может «бросить Финляндию под автобус», как бросил Украину. Также экс-министр предположил, что защиты от НАТО в случае нападения может быть недостаточно.

Туомиоя предложил европейским и североевропейским странам усилить оборонное сотрудничество, чтобы решить вопрос неопределенности относительно гарантий безопасности от НАТО.

21 февраля президент Финляндии Александер Стубб обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским помощь стране.

20 февраля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала беспрецедентной речь президента США, который выразил разочарование тем, что Украина в последние три года не использовала возможности для переговоров с РФ, чтобы сохранить свои территории.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы.