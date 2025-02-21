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Макрон назвал Зеленского легитимным главой государства

Макрон считает Зеленского легитимным президентом
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Yara Nardi/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон считает украинского лидера Владимира Зеленского легитимным президентом. Его слова приводит телеканал BFM TV.

«Эммануэль Макрон заявил… что его украинский коллега является «легитимным» и «избранным президентом свободной системы», — говорится в сообщении телеканала.

По словам президента Франции, Зеленский «не может проводить выборы», поскольку на Украине уже почти три года действует военное положение. Это, по мнению Макрона, прерывает весь избирательный процесс.

Макрон подчеркнул, что ЕС хочет больше демократии на Украине в долгосрочной перспективе благодаря прочному миру.

Сообщалось, что Макрон в ходе своего визита в США намерен сказать американскому лидеру Дональду Трампу о том, чтобы он «не был слабым» в беседах с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее во Франции не нашли логики в словах Трампа о Зеленском.

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