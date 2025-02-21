В Кремле объяснили критические высказывания президента США в адрес Зеленского

Эмоциональные высказывания представителей власти в США в отношении украинской администрации связаны с нежеланием Киева налаживать мирное урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров», — сказал Песков

Он отметил, что многие политики неравнодушны к данной ситуации, поэтому не сдерживаются в высказываниях.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что его украинский коллега Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и РФ по Украине. Они были посвящены в том числе вопросу организации предстоящей встречи двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Позже президент РФ Владимир Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США. По его словам, у европейцев нет оснований для выражения негативной реакции, поскольку Штаты продолжают работать с европейскими странами.

Ранее в Совфеде оценили резкие высказывания Трампа в адрес Зеленского.