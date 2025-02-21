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Зеленского под давлением Трампа увидели укрывшимся «под зонтом»‎ Эрдогана

Hürriyet: Зеленский из-за давления Трампа решил просить поддержки у Турции
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Murat Kula/Turkish Presidential Press Office/Reuters

Подверженный давлению президента США Дональда Трампа и не принятый Европой президент Украины Владимир Зеленский решил «укрыться под зонтом»‎ турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

«Трамп говорит о Зеленском то, что не говорит даже президент РФ Владимир Путин. Он объявил Зеленского диктатором, который боится выборов. Зеленский, которого Трамп подверг остракизму, а Европа не приняла, нашел решение укрыться у Эрдогана», — пишет турецкий автор.

По его словам, образ президента Эрдогана, взявшего Зеленского под свою защиту — важное послание миру.

17 февраля украинский лидер прилетел в Турцию на встречу с Эрдоганом. Как сообщал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган и Зеленский обсуждали последние события на Украине, а также другие региональные и глобальные проблемы.

До этого турецкая газета Milliyet писала, что Владимиру Зеленскому надо прислушаться к Турции и не игнорировать Россию. Автор статьи Абдуллах Каракуш считает, что Зеленскому нужно «открыть глаза и поговорить о том, как он решит проблему за столом переговоров».

Ранее Зеленский после встречи с Келлогом заявил, что готов на соглашение с США.

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