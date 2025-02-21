Литве заявили о прекращении рассмотрения запросов об истребовании документов

Посольству Литвы было заявлено о прекращении на взаимных принципах рассмотрения его запросов об истребовании личных документов граждан. Об этом говорится в сообщении консульского департамента министерства иностранных дел России, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что на протяжении длительного времени в отношениях между Москвой и Вильнюсом была практика в предоставлении друг другу документов о регистрации актов гражданского состояния, периоде и стаже работы. Однако с начала 2024 года литовская сторона начала игнорировать запросы РФ.

В феврале в Литве приостановили изготовление паспортов оппозиции Белоруссии после критики местных властей.

До этого стало известно, что в Литве существует риск привлечения к уголовной ответственности за попытку выдачи паспортов представителям белорусской оппозиции. Утверждается, что проблема заключается в гербах Литовской Республики и символе «Погоня», который использует белорусская оппозиция и сторонники идеи независимого белорусского государства. Два символа очень похожи, но имеют некоторые различия.

Ранее в Литве рассказали о последствиях поддержки Украины.